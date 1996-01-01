رحيل الناقدة والأكاديمية المصرية د.أمينة رشيد إحدى أبرز الداعمات للمقاومة الفلسطينية

القاهرة / وكالات /

رحلت الجمعة بعد صراع مع المرض د.أمينة رشيد الناقدة والأكاديمية المصرية المرموقة عن عمر يناهز 83 عاما.

ولدت في القاهرة سنة 1938، ونشأت في بيت يتحدّث الفرنسية، حيث تعلّمت العربية لغةً أجنبية، وتفتح وعيها الاجتماعي والسياسي مبكرا على التناقض الصارخ بين القصر الذي تعيش فيه وأكواخ الفقراء المحيطة به، في ظل عائلة أرستقراطية استوعبت جدها إسماعيل صدقي باشا، رئيس الوزراء في النصف الثّاني من الأربعينيات، وابن خالة والدتها محمد سيد أحمد المثقف اليساري سليل الأغنياء الذي قضى حياته مدافعاً عن قضايا الفقراء.

تخرجت في قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة القاهرة سنة 1958, ثم نالت سنة 1962 بعثة للحصول علي درجة الدكتوراه من جامعة السوربون، وعملت بين سنتي 1970 و

1978 باحثة في المركز القومي للبحث العلمي في فرنسا، لكنها تخلت عن هذا المنصب الرفيع وعادت إلى مصر

شهدت سنة 1968 ثورة مايو الطلابية في باريس، وتم اعتقالها في سبتمبر 1981 مع لطيفة الزيات وشاهندة مقلد وصافيناز كاظم وآلاف المعارضين لسياسة الرئيس محمد أنور السادات. شاركت في مظاهرات دعم مقاومة الشعب الفلسطيني، وفي تأسيس لجنة الدفاع عن الثقافة القومية

والمجموعة المصرية لمناهضة العولمة وحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات. تعمل حاليا أستاذا للأدب المقارن في كلية الآداب بجامعة القاهرة.

مؤلفاتها

من أبرز مؤلفاتها:

قصة الأدب الفرنسي، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، 1996.

تشظى الزمن في الرواية الحديثة، ط1 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998.

الأدب المقارن والدراسات المعاصرة لنظرية الأدب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2011.



ترجمت عددا من الكتب منها:

الأيديولوجيا: وثائق في الأصول، ميشيل فاديه, ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي, ط1 دار التنوير, بيروت, 1982.

المكان، رواية، آني إرنو، ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي، دار شرقيات، القاهرة، 1994.

الأشياء، رواية، جورج بيريك، ترجمة أمينة رشيد وسيد البحراوي، 2001.

النقد الاجتماعي نحو علم اجتماع للنص الأدبي،بيير زيما، ترجمة عايدة لطفي، مراجعة أمينة رشيد وسيد بحراوي، ط1 دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 1991.

يذكر أن د.أمينة رشيد هي أرملة الناقد المصري الراحل د.سيد البحراوي الأستاذ بكلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة.