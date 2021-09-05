طالع.. الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 5/9/2021.

وأوضحت الداخلية أن السفر مخصص للمتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة + الرابعة حتى الرقم (120) من كشف رقم (2021/29)

وطالبت المسافرين التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رابط كشف (2021/29):

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://daleel.moi.gov.ps