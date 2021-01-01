بلينكن : نعمل مع قطر وتركيا على إعادة تشغيل مطار كابول

وكالات - سما-

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن بلاده تعمل مع قطر وتركيا على إعادة تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابول "في أقرب وقت ممكن"، وذلك في أعقاب الانسحاب الأميركي وسيطرة حركة "طالبان" على جل الأراضي الأفغانية.

وأوضح بلينكن، في تصريحات له أنه سيتوجه بداية الأسبوع المقبل إلى قطر التي تستضيف الدبلوماسيين الأميركيين المكلفين ملف أفغانستان وحيث تجرى المحادثات بين المجتمع الدولي و"طالبان"، من دون أن يوضح ما إذا كان سيلتقي في الدوحة ممثلين للحركة.

وقال بلينكن: "سألتقي قادة قطر وسأبحث مع فريقنا في الدوحة استكمال العمليات الإنسانية وإجلاء الأفغان"، موضحاً أنّ 20 دولة أعلنت مشاركتها في اجتماع وزاري بشأن أفغانستان الأسبوع المقبل.

كذلك، سيتوجه بلينكن إلى ألمانيا حيث سيترأس مع نظيره الألماني هايكو ماس، الاجتماع الوزاري عبر الفيديو ويشارك فيه ممثلو 20 دولة.

وإذ لم يستبعد وزير الخارجية الأميركي التعامل مع حكومة أفغانية تقودها "طالبان" في المستقبل، وضع عدة شروط لتحقيق ذلك.

وشدد على أنّ "أي حكومة في أفغانستان يجب أن تكون جامعة وشاملة وننتظر تشكيلها قبيل التعليق على موقفنا منها"، مضيفاً أنّ "أي تعامل مع حكومة أفغانية جديدة سيكون انطلاقاً من تحقيق مصلحتنا الوطنية وحماية مكتسباتنا، وسنستند في ذلك إلى أفعال هذه الحكومة لا أقوالها".

وتابع قائلاً "ننتظر من أي حكومة أن تفي بوعود (طالبان)، لا سيما بشأن حرية السفر وحقوق الأقليات والمرأة وعدم استغلال أفغانستان للقيام بعمليات إرهابية".

وأكد بلينكن إجلاء 124 ألف شخص من أفغانستان، موضحاً أنّ "أغلب من تم إجلاؤهم هم من الأفغان المعرضين للخطر وبينهم عدد كبير من المتقدمين للتأشيرات الخاصة". وأكد أن الخارجية الأميركية تتواصل بشكل دائم مع الأميركيين الذين لا يزالون في أفغانستان ويريدون المغادرة و"نقدم لهم إرشادات واضحة خاصة بهم".

ودعا وزير الخارجية الأميركي إلى "دراسة المسار في أفغانستان على مدى 20 عاماً الماضية، وأن نتعلم الدروس بشأن سياستنا الخارجية".

ولاحقاً غرد بلينكن على "تويتر"، قائلاً: "في 5 سبتمبر/ أيلول، سأغادر إلى الدوحة، قطر، ورامشتاين، ألمانيا. ستؤكد هذه الرحلة على أهمية التعاون بشأن أفغانستان وتتيح لي أن أشكر موظفينا والأصدقاء الألمان والقطريين على جهودهم في دعم أكبر جسر جوي في التاريخ".

وزير الدفاع الأميركي يزور الخليج

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، امس الجمعة، وفق ما أوردته "رويترز"، إنّ وزير الدفاع لويد أوستن سيتوجه إلى السعودية وقطر والبحرين والكويت الأسبوع المقبل، في جولة "لتوجيه الشكر" للحلفاء والقوات التي ساعدت في الجسر الجوي الضخم الذي قادته الولايات المتحدة من أفغانستان بعد سيطرة "طالبان" على البلاد.

ويعتزم أوستن السفر يوم الأحد، والالتقاء بمسؤولين في المنطقة، فضلاً عن عسكريين أميركيين وغيرهم من موظفي الحكومة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في بيان "خلال رحلته، سيجتمع الوزير أوستن مع الشركاء في المنطقة، ويشكرهم على تعاونهم مع الولايات المتحدة أثناء قيامنا بإجلاء أميركيين وأفغان ومواطنين من دول أخرى من أفغانستان".