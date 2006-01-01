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بالصور.. استئناف إطلاق البالونات الحارقة اتجاه مستوطنات الاحتلال

السبت 04 سبتمبر 2021 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. استئناف إطلاق البالونات الحارقة اتجاه مستوطنات الاحتلال



غزة / سما /

استأنف الشبان الثائر اليوم السبت ، إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، بإطلاق دفعة جديدة من البالونات الحارقة والمتفجرة، احتجاجاً على استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق.

و"البالونات الحارقة" هي بالونات يتم ربطها بمواد قابلة للاشتعال، وبدأ الفلسطينيون باستخدامها في مايو/أيار 2018، كأسلوب احتجاجي ردا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وتتسبب بحرائق في الأحراش الزراعية للمستوطنين قرب حدود القطاع.

وجاء إطلاق البالونات بعد تعنت الاحتلال في تلبية مطالب المقاومة في رفع الحصار الخانق وإعمار قطاع غزة، فيما أبلغت حركة حماس السفير القطري محمد العمادي تدخل الاحتلال في أسماء المستفيدين من المنحة القطرية.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية عودة وتفعيل المسيرات الشعبية على الحدود مع قطاع غزة، فتواصل منذ الأسبوع الماضي فعاليات الارباك الليلي، بالإضافة لمسيرات شعبية على الحدود.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أوضاعًا متردية للغاية، بسبب حصار إسرائيلي مستمر للقطاع، منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية، صيف العام 2006.


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#الاحتلال #البالونات الحارقة #مستوطنات الغلاف #غزة #قطاع غزة

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