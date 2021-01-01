الصناعات الإنشائية: مواد البناء تدخل غزة فقط لمشاريع الأمم المتحدة

غزة / سما /

قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية بغزة محمد العصار، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يُدار قطاع غزة من خارجه وهذه الآلية تتم عبر مؤسسات دولية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تشارك الاحتلال بدلا من التخفيف عن شعبنا المحاصر، فمواد البناء تُمنع من الدخول لغزة إلا فقط لمشاريعها.

وأكد العصار في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن كل مواد البناء دون الحديد ليس لها قيمة وستبقى إعادة الإعمار تراوح مكانها بسبب عدم وجود كميات الحديد التي يمنعها الاحتلال، مبيناً أنه إن فُرض المنع على أي مادة إنشائية تتوقف كل الأعمال الانشائية.

وأضاف: "أسعار مواد البناء أقل من السابق بسبب توقف عملية الإعمار وتكدس كميات منها، ولم نبلغ بأي تسهيل على دخول كميات الحديد لغزة".

وتابع: "عملية الإعمار ليست مربوطة بالحديد إنما نقص المال وعدم وجود القرار السياسي للبدء بها".