أسير من جنين يتنفس عبق الحرية غداً الأحد

جنين / سما /

من المقرر أن تفرج قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، يوم غداً الأحد 5/9/2021م، عن الأسير هاني شاكر لحلوح من مدينة جنين المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له :" على موعد مع الحرية يوم غد الأحد، الأسير هاني شاكر لحلوح من جنين، بعد إن أمضى في سجون الاحتلال 18 عامًا و3 شهور، وسيتم الإفراج عنه من سجن "جلبوع" وسيكون استقباله من على حاجز الجلمة العسكري".

يشار الى أن الأسير لحلوح اعتقل في عام 2003 وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 18 عامًا، أمضى فيها فترات طويلة في العزل الانفرادي والحرمان من الزيارات.