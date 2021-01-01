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كورونا عالميًا: 4 ملايين و725294 وفاة وأكثر من 219.55 مليون إصابة

السبت 04 سبتمبر 2021 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميًا: 4 ملايين و725294 وفاة وأكثر من 219.55 مليون إصابة



وكالات / سما /

أظهر إحصاء نشرته وكالة "رويترز" أن أكثر من 219.55 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و725294.

وحسب الاحصاء فإن الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات والمناطق من إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة هي: الولايات المتحدة 644878 39729556، الهند 439895 32903289، البرازيل 581914 20830495، روسيا 366194 6975174، المملكة المتحدة 132920 6863228، فرنسا 114680 6799240، تركيا 57248 6434524، الأرجنتين 112195 5195601، إيران 109549 5083133، كولومبيا 125097 4913031.

وأفادت الإحصائية بأن قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية هي: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 22 - العراق 20994 1908079 36 - المغرب 12923 876732 38 - الأردن 10454 799825 43 - الإمارات 2044 721308 45 - تونس 23710 670027 47 - لبنان 8070 604409 50 - السعودية 8565 544985.

#فيروس كورونا #كورونا

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