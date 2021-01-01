الصحة : 9 وفيات و1018 إصابة جديدة بكورونا بقطاع غزة..

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت عن تسجيل 9 وفيات جديدة، و1018 إصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 3563 فحصًا مخبريًا، و500 حالة تعافٍ من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في تقريرها اليومي الذي وصل "سما"، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 276، بينهم 167 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 135921، بينهم 15603 حالة نشطة، و119155 متعافيًا، و1163 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 324793 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 579570 جرعة لقاح.