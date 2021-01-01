  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع عدد الوفيات و 167 حالة خطيرة

الصحة : 9 وفيات و1018 إصابة جديدة بكورونا بقطاع غزة..

السبت 04 سبتمبر 2021 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 9 وفيات و1018 إصابة جديدة بكورونا بقطاع غزة..



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت عن تسجيل 9 وفيات جديدة، و1018 إصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 3563 فحصًا مخبريًا، و500 حالة تعافٍ من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في تقريرها اليومي الذي وصل "سما"، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 276، بينهم 167 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 135921، بينهم 15603 حالة نشطة، و119155 متعافيًا، و1163 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 324793 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 579570 جرعة لقاح.

#الصحة بغزة #فيروس كورونا #كورونا #وباء كورونا #غزة #وزارة الصحة

الأكثر قراءة اليوم

معهد أمني اسرائيلي: أحداث غزة أحرجت مصر.. ويجب الانفصال بشكل كامل عن القطاع وفق هذه الآلية

بينيت يكشف سبب رفضه لقاء أبو مازن: سأتخذ خطوات لتخفيف حدة التوتر مع الفلسطينيين

الداخلية بغزة توضح بشأن انتشال جثامين ثلاثة مواطنين من باطن الأرض

الكشف عن تفاصيل جديدة حول الصاروخ السوري الذي وقع وسط إسرائيل

إعلام إسرائيلي يكشف: هكذا قُتل القناص بارئيل شموئيلي على حدود غزة

يديعوت تكشف: هذا ما طلبته اسرائيل من مصر بخصوص فعاليات الارباك الليلي على حدود غزة

فورين بوليسي: نتنياهو رحل لكن أفكاره لا تزال سائدة.. وبينت مستعد لتقديم مبادرات للفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

مصادر لـ"سما" : قلق يسود أوساط السلطة الفلسطينية من لقاء عقد بالدوحة بين حماس واميركا

الرئاسة المصرية: بدء إعادة الإعمار بقطاع غزة خلال أيام

الإعلام العبري: حماس ترفض الآلية الجديدة لتوزيع المنحة القطرية لهذا السبب السبب

"كان" العبرية: مصر وقطر تضغطان على حماس لوقف الارباك الليلي

بيبي

فورين بوليسي: نتنياهو رحل لكن أفكاره لا تزال سائدة.. وبينت مستعد لتقديم مبادرات للفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية