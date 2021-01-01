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الصحة بغزة توقع اتفاقية مع الأونروا لإجراء العمليات الجراحية الطارئة لهؤلاء المرضى

السبت 04 سبتمبر 2021 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمستشفيات سائد أبو العطا، اليوم السبت، أنه تم توقيع اتفاقية مع وكالة الغوث الأونروا لإجراء العمليات الجراحية الطارئة لمرضى الأورام والغسيل الكلوي والعيون والجراحة العامة والمنظار في مستشفيات خاصة، وهذه الاتفاقية متعلقة بسقف مالي معين.

وأضاف أبو العطا في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، "يوجد معايير لاختيار المرض للعلميات الجراحية ويوجد لجان فنية تختار المرضى وفق الحالة الصحية الطارئة، ويتم اختيار المرضى من قوائم الانتظار".

وتابع: "يتم تحويل المرضى بشكل مباشر لإجراء العمليات في المستشفى الأهلي أو مستشفى السلام والخدمة العامة والعودة والقدس والأمل وغيرها من المشافي وفق التخصصات، وتم الاتفاق بأن يستهدف المشروع اللاجئ والمواطن على حد سواء".

وأكمل: "يقوم المريض المستفيد بدفع مبلغ مالي حسب التعرفة المالية المعمول بها في وزارة الصحة وتبلغ تقريبا 50 شيكل، ونطمح أن يكون انتظار المريض في قوائم العمليات لفترة قصيرة".

وأشار أبو العطا إلى أن "الأسبوع القادم سيبدأ مشروع جديد مع مستشفى الصحابة ويستهدف من خلاله العمليات المجدولة الصغرى والمتوسطة ومنها جراحة الأطفال والأذن والحنجرة وجراحة النساء، والعمليات التي تحتاج عناية مكثفة يتم إجراءها داخل مشافي وزارة الصحة لوجود غرف مجهزة لأي طارئ".

#الصحة بغزة #الأونروا #العمليات الجراحية

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