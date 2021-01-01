  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

100 مراقب دولي يستعدون لمراقبة الانتخابات في المغرب

السبت 04 سبتمبر 2021 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
100 مراقب دولي يستعدون لمراقبة الانتخابات في المغرب



الرباط / سما /

يستعد أكثر من 100 مراقب دولي ينتمون إلى 19 منظمة دولية، للقيام بمهام مراقبة الانتخابات المغربية المقرر تنظيمها في الثامن من سبتمبر الجاري.

وكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، عن اعتماد أكثر من 4600 مراقب محلي لمراقبة عملية الاقتراع وتجميع المعطيات حول سير الانتخابات بصفة عامة.

وقال محمود خطاب، عضو منتدى بدائل المغرب، حول هذه التجربة: "متحمس لأن أتولى مهمة ملاحظة الانتخابات يوم الثامن من سبتمبر من أجل السهر على شفافية الانتخابات وسيرورة العملية كلها من أولها إلى آخرها".

من جهتها، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أمينة بوعياش إنه تم اعتماد حوالي 4600 ملاحظ عن منظمات وطنية عديدة وعن مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأكثر من 550 ملاحظ، فيما ستشارك 19 منظمة دولية غير حكومية بحوالي 100 مراقب دولي بدأوا يتوافدون على المغرب.

ويعتمد المغرب نظام الملاحظة المستقلة للانتخابات وليس المراقبة، باعتبار أن الملاحظين يكتفون بتسجيل ما يحدث من خروقات في تقارير ترفع إلى السلطات المعنية، بينما للمراقبين صلاحية التدخل لإيقاف أي خروقات تشوب العملية الانتخابية.

#الانتخابات #المغرب

الأكثر قراءة اليوم

معهد أمني اسرائيلي: أحداث غزة أحرجت مصر.. ويجب الانفصال بشكل كامل عن القطاع وفق هذه الآلية

الكشف عن تفاصيل جديدة حول الصاروخ السوري الذي وقع وسط إسرائيل

الداخلية بغزة توضح بشأن انتشال جثامين ثلاثة مواطنين من باطن الأرض

فيديو : كيف رد متحدث طالبان على مذيعة BBC بشأن "تفسير القرآن"؟

إعلام إسرائيلي يكشف: هكذا قُتل القناص بارئيل شموئيلي على حدود غزة

يديعوت تكشف: هذا ما طلبته اسرائيل من مصر بخصوص فعاليات الارباك الليلي على حدود غزة

فورين بوليسي: نتنياهو رحل لكن أفكاره لا تزال سائدة.. وبينت مستعد لتقديم مبادرات للفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

مصادر لـ"سما" : قلق يسود أوساط السلطة الفلسطينية من لقاء عقد بالدوحة بين حماس واميركا

الرئاسة المصرية: بدء إعادة الإعمار بقطاع غزة خلال أيام

الإعلام العبري: حماس ترفض الآلية الجديدة لتوزيع المنحة القطرية لهذا السبب السبب

"كان" العبرية: مصر وقطر تضغطان على حماس لوقف الارباك الليلي

بينيت يكشف سبب رفضه لقاء أبو مازن: سأتخذ خطوات لتخفيف حدة التوتر مع الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية