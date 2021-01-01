رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى تشييع جثمان الشهيد أحمد مصطفى صالح الذي ارتقى مساء أمس الأول برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

كما تناولت الصحف إصابة عشرات الشبان خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن وقلقيلية، و120 منظمة أميركية وعالمية تعتبر مصدري الأسلحة لإسرائيل شركاء قانونيا بقتل الفلسطينيين.

وفي يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- "حراس الجبل" يستحدثون "وحدة إفشال قنابل الغاز".. عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن وقلقيلية

- تشييع جثمان الشهيد أحمد صالح في جباليا

- مؤلفات الرئيس تعرض في القدس

- الرئيس يهنئ الحاكمين العامين لجمهورية سان مورينو بذكرى تأسيسها

- غزة: مصرع 3 مواطنين داخل نفق وشابين غرقا في بحر خان يونس ومواطنة في حادث سير ذاتي

- خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الأميركي.. اشتية يطالب الإدارة الأميركية بالإسراع في إعادة فتح القنصلية بالقدس الشرقية

- 120 منظمة أميركية وعالمية تعتبر مصدري الأسلحة لإسرائيل شركاء قانونيا بقتل الفلسطينيين

- البرلمان العربي يثمن مخرجات القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية

- 7 وفيات و2494 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و889 حالة تعاف

- المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يدعو إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني

- أوزباكستان تؤكد دعمها الكامل لفلسطين

- "لم الشمل" يفتح شهية المواطنين في غزة للحياة والأمل

"الأيام":

- عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة ومواجهات في رام الله عقب اقتحام بعض أحيائها

- رفح: انتشال جثامين ثلاثة عمال من داخل نفق تجاري

- "الوباء": 7 وفيات وتسجيل 2494 إصابة

- يافا: وقفة احتجاجية تصديا لسياسة الإخلاء والتهجير

- اشتية يطالب الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها تجاه الفلسطينيين

- عكا: مسيرة مشاعل تضامنًا مع معتقلي الهبة الشعبية

- الصندوق السيادي النرويجي يستبعد ثلاث شركات إسرائيلية لعلاقتها بالمستوطنات

- غارات جوية إسرائيلية على مواقع في دمشق وسقوط مضاد سوري بالبحر قبالة تل أبيب

- 120 منظمة أميركية وعالمية: مصدرو الأسلحة لإسرائيل شركاء قانونيا بقتل الفلسطينيين

"القدس":

- تشييع الشهيد أحمد صالح في جباليا.. إصابة المئات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية ضد الاستيطان بالضفة

- المئات يصلون الجمعة بخيمة الاعتصام في سلوان

- اشتية يطالب واشنطن بالإسراع في فتح القنصلية بالقدس ورفع اسم المنظمة والسلطة من قوائم "الإرهاب"

- 60 ألفا يؤدون الصلاة بالأقصى في ظل إجراءات مشددة

- 7 وفيات و2494 إصابة جديدة "كورونا" في الضفة والقطاع

- تأييد أميركي واسع لقرار "بن آند جيري" مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية

- 120 منظمة عالمية تعتبر مصدري الأسلحة لإسرائيل شركاء بقتل الفلسطينيين

- قمة القاهرة الثلاثية قد تمهد لمبادرة تحرك عملية السلام المتوقفة

- خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن إخلاء "الخان الأحمر"