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حالة الطرق صباح اليوم السبت

السبت 04 سبتمبر 2021 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم ، التقرير اليومي الخاص بحالة الطرق لليوم السبت 4/09/2021م.

وجاء في التقرير ، أن حادث سير وقع خلال الـ24ساعة الماضية أسفر عن اصابة متوسطة في محافظة غزة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

وفيما يلي نص التقرير:

 

???? حالة الطرق لهذا الصباح  السبت 4/09/2021

حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

 ننوه عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 
 
عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177.

سُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية  حادث سير نتج عنه اصابة متوسطة في محافظة غزة، بالاضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

#حالة الطرق

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