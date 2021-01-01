  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتطلق قنابل الصوت والغاز

السبت 04 سبتمبر 2021 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، صباح اليوم السبت، مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال مدينة القدس وقامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز تجاه منازل المواطنين.

يشار الى أن أكثر من 12 مواطنا بينهم متطوع في الهلال الأحمر أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و51 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إصابة بقنبلة غاز مباشرة، و6 برضوض نتيجة السقوط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة بيتا جنوب نابلس يوم أمس الجمعة.

#قوات الاحتلال #مخيم شعفاط #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

معهد أمني اسرائيلي: أحداث غزة أحرجت مصر.. ويجب الانفصال بشكل كامل عن القطاع وفق هذه الآلية

الكشف عن تفاصيل جديدة حول الصاروخ السوري الذي وقع وسط إسرائيل

الداخلية بغزة توضح بشأن انتشال جثامين ثلاثة مواطنين من باطن الأرض

فيديو : كيف رد متحدث طالبان على مذيعة BBC بشأن "تفسير القرآن"؟

لهذا السبب .. إسرائيل تحذر بايدن من رد فعل السيسي وابن سلمان

إعلام إسرائيلي يكشف: هكذا قُتل القناص بارئيل شموئيلي على حدود غزة

يديعوت تكشف: هذا ما طلبته اسرائيل من مصر بخصوص فعاليات الارباك الليلي على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

الرئاسة المصرية: بدء إعادة الإعمار بقطاع غزة خلال أيام

الإعلام العبري: حماس ترفض الآلية الجديدة لتوزيع المنحة القطرية لهذا السبب السبب

"كان" العبرية: مصر وقطر تضغطان على حماس لوقف الارباك الليلي

بينيت يكشف سبب رفضه لقاء أبو مازن: سأتخذ خطوات لتخفيف حدة التوتر مع الفلسطينيين

بيبي

فورين بوليسي: نتنياهو رحل لكن أفكاره لا تزال سائدة.. وبينت مستعد لتقديم مبادرات للفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية