الدفاعات الجوية السورية تدمر21 صاروخا أطلقتها مقاتلات إسرائيلية قرب دمشق

دمشق/ وكالات/

أعلن نائب قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، العقيد فاديم كوليت، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن ضربات استهدفت أهدافا في سوريا، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي السورية من طراز "بوك" و"بانتسير" (روسية الصنع) دمرت 21 صاروخا من أصل 24.

وقال كوليت خلال إيجاز صحفي: "عند حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح يوم 3 سبتمبر نفذت 4 مقاتلات تكتيكية إسرائيلية طراز اف-15 ضربات جوية من الأجواء اللبنانية باستخدام 24 صاروخا موجها ضد أهداف في أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأكد أن "قوات الدفاع الجوي السورية وباستخدام منظومات الدفاع الجوي طراز "بوك ام2ي" و"بانتسير - س1" قامت بتدمير 21 صاروخا.

وصرّح مصدر عسكري سوري، يوم أمس، أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، تسبب بأضرار مادية".

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" إن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية معادية من أجواء الجمهورية اللبنانية، محاولة استهداف محيط العاصمة دمشق من الجهة الجنوبية الغربية.

وأكد المصدر أن صواريخ الدفاعات الجوية، تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ الإسرائيلية قبل الوصول إلى هدفها.

وطالبت سوريا مجلس الأمن والأمم المتحدة، الجمعة، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.