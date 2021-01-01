الكشف عن تفاصيل جديدة حول الصاروخ السوري الذي وقع وسط إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول تصدي الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي على دمشق وسقوط إحدى الصواريخ وسط إسرائيل.



وقالت القناة العبرية، إن الهجوم المنسوب لإسرائيل في سوريا أدى إلى إطلاق عشرات الصواريخ السورية على طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.



وأوضحت أنه وكجزء من الهجوم الذي وقع في منطقة العاصمة السورية دمشق، تم إطلاق العديد من صواريخ أرض - جو على ما يبدو على الطائرة الإسرائيلية، ما أدى إلى انفجار أحد الصواريخ فوق البحر، ​​وأصابت أجزاء منه المنطقة الوسطى.



وأضافت القناة العبرية أنه وفي أعقاب الهجوم الذي وقع الليلة الماضية، أطلق نظام الدفاع الجوي التابع للجيش السوري 20 صاروخًا مضادًا للطائرات، مشيرةً إلى أن جميع الصواريخ التي أطلقت على الطائرات أخطأت هدفها وانفجرت على بعد كيلومترات من البحر.



وأشارت إلى أنه ومن الواضح أن أحد الصواريخ التي أطلقت في اتجاه الطائرات انحرف بفعل الريح باتجاه الجنوب وانفجر في الهواء أيضًا، وبعد الانفجار تناثرت بعض أجزائه فوق الأراضي الإسرائيلية وسقطت في مستوطنة في المنطقة الوسطى.



وبينت القناة 12 العبرية أن الصاروخ الذي تم إطلاقه كان يراقب من قبل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي في حينه، وبما أنه كان مفهومًا أنه لا يشكل خطرًا على منطقة مأهولة بالسكان، فقد تقرر عدم اعتراضه وعدم إطلاق إنذار.



وكان الهجوم المنسوب إلى إسرائيل يستهدف على ما يبدو مصنعًا متخصصًا في تجميع أسلحة متطورة، وبحسب التقديرات، فإن هذا مصنع أسلحة مرتبط بمشروع دقة صواريخ حزب الله.



ورداً على إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من قبل نظام الدفاعات الجوية السورية، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي البطارية التي أطلقت الصواريخ ودمرتها.