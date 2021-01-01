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وزير خارجية إسرائيل: لا يوجد مفاوضات مع السلطة الفلسطينية وهكذا تتم الاتصالات

الجمعة 03 سبتمبر 2021 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية إسرائيل: لا يوجد مفاوضات مع السلطة الفلسطينية وهكذا تتم الاتصالات



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مساء الجمعة، أن 90% من الاتصالات مع السلطة الفلسطينية تتم عبر التنسيق الأمني.

ووفق القناة 12 الاسرائليية، أكد لابيد، أنه لا يوجد حالياً مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، مضيفاً: "نحن لا نرى حالياً تقدم في تلك المسألة".

وجاءت تصريحات يائير لبيد على خلفية الانتقادات داخل الحكومة الاسرائيلية بسبب لقاء وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس و الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الاحد الماضي، والذي تطرق وفق حسين الشيخ الى "بحث العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها".
 

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