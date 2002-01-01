بعد السويد والبرتغال.. هولندا ورومانيا تشددان شروط دخول السياح الإسرائيليين بسبب كورونا

القدس المحتلة / سما /

بعد السويد والبرتغال، ستشدد هولندا ورومانيا على الشروط لدخول الإسرائيليين إلى أراضيها، بسبب زيادة معدلات الإصابة بوباء كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الجمعة.

وقالت هولندا إن "من تم تطعيمهم فقط هم من يمكنهم دخول البلاد اعتبارًا من يوم الاثنين الوشيك، وسيتم إجبارهم على الدخول في الحجر الصحي لمدة 10 أيام، وسيتمكن المسافر أيضًا من تقديم اختبارين سلبيين كل خمسة أيام".

من جانبها، قررت رومانيا تقييد دخول الإسرائيليين بالإعلان عن أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم فقط هم من يمكنهم دخول البلاد، لن يتمكن الأشخاص غير المحصنين من العودة دون فترة من العزلة

حتى الآن، حظرت إيطاليا دخول الأشخاص غير المحصنين إلى أراضيها وطالبت الأشخاص الذين تم تطعيمهم من إسرائيل بفحصهم سلبيًا، دون الحجر الصحي.

وتقبل جمهورية التشيك فقط الأشخاص الذين تم تطعيمهم وتطلب منهم الخضوع لاختبارات كورونا.