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الشرطة والأجهزة الأمنية تفضان حفلاً أطلق به النار في نابلس

الجمعة 03 سبتمبر 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والأجهزة الأمنية تفضان حفلاً أطلق به النار في نابلس



نابلس / سما /

فضت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم حفل زفاف أطلق به النار وتحفظتا على مغني الحفل في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.
    
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات توفرت لغرفة العمليات المشتركة عن وجود إطلاق نار في حفل زفاف في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس قامت قوة من الشرطة الأجهزة الأمنية بفض الحفل والتحفظ على مغني الحفل فيما لاذ المشتبه بهم بإطلاق النار بالفرار.

وأكدت أن الشرطة والمؤسسة الأمنية ستشددان من اجراءاتهما  حيال مطلقي الأعيرة النارية العشوائية في المناسبات الاجتماعية المختلفة وانها ستقوم بملاحقة  كل من يتسبب في ضرر على الارواح والممتلكات.

#الشرطة الفلسطينية #اطلاق نار

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