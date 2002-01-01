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معاريف: إخفاقات العدوان الاخير على غزة تقود "إسرائيل" نحو خطر وجودي

الجمعة 03 سبتمبر 2021 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: إخفاقات العدوان الاخير على غزة تقود "إسرائيل" نحو خطر وجودي



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن "عملية "حارس الأسوار" ضد غزة كشفت عن الإخفاقات الهيكلية لنظام الأمن القومي لدى "إسرائيل".

وأشار صحيفة معاريف العبرية إلى الإخفاقات التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن تلك الإخفاقات مستمرة في التثبيت وقيادة "إسرائيل" نحو خطر وجودي.

وشن الجيش الاسرائيلي عدوانا على قطاع غزة في 10 مايو/ أيار الماضي واستمر 11 يوما، أسفر عن استشهاد 260 فلسطينيا وإصابة الآلاف، وهدم الآلاف من المنازل والأبراج المدنية وتشريد سكانها.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية

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