إعلام إسرائيلي يكشف: هكذا قُتل القناص بارئيل شموئيلي على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

أظهر التحقيق العسكري الذي أجراه الجيش الاسرائيلي في ظروف مقتل الجندي بارئيل شمولي الشهر الماضي، أنه لم يكن هناك أي تقييد لأوامر إطلاق النار كما ادعت عائلته.

وبيّن التحقيق أن استعدادات الجيش الاسرائيلي لم يعتريها ثغرات جوهرية، باستثناء طريقة نشر القناصة والجنود في المنطقة الفاصلة مع قطاع غزة.

وبحسب التحقيق، بعد إصابة الجندي سادت حالة من الارتباك بين الجنود والضباط بسبب عدم مقدرتهم على تحديد مصدر إطلاق النار، حيث اعتقد بعضهم أنه أصيب بنيران صديقة.

وجاء في التحقيق أن الجندي أصيب في عينه برصاصة واحدة، وتلقى الإسعاف الأولي في المكان، وقد نقل بسيارة مصفحة إلى مكان آمن ثم إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع.

وأضح التحقيق أن تقديرات جيش الاحتلال تشير إلى أن الفلسطينيين خططوا مسبقا لكي تكون المواجهات في ذلك اليوم عنيفة ومن مسافات قريبة، خاصة وأن قوات الضبط الميداني انسحبت من المكان قبل انتهاء المظاهرة، ولاحقا وقعت عملية إطلاق النار ، التي نفذها عضو في حركة حماس، وفق معلومات جيش الاحتلال.

وسلم جيش الاحتلال نتائج التحقيق لعائلة الجندي القتيل والتي كانت قد اتهمت حكومة الاحتلال بالجبن والخوف وتقييد أوامر إطلاق النار.

وأرجع التحقيق سبب عدم تقدير الجنود والضباط لمصدر النيران في البداية إلى قدرة المقاوم الذي أطلق النار على إخفاء مسدسه بحيث لم تستطع كاميرات المتابعة والمراقبة التقاطه، وقد أخرجه قبل تنفيذ العملية بوقت قصير جدًا.