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مشعل يهنئ الأسيرة المحررة أنهار الديك بالإفراج من سجون الاحتلال

الجمعة 03 سبتمبر 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل يهنئ الأسيرة المحررة أنهار الديك بالإفراج من سجون الاحتلال



غزة / سما /

هنَّا رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، الأسيرة المحررة أنهار الديك، بالإفراج من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس.

واطمأن مشعل، خلال اتصال هاتفي على المحررة الديك اليوم الجمعة، مهنئًا بالإفراج عنها لتضع مولودها المنتظر وهي خارج السجن بين أهلها ومحبيها.

وفي سؤاله عن أوضاع الأسيرات داخل السجون؛ شرحت الأسيرة المحررة الديك لمشعل ظروف الأسيرات الصعبة داخل السجون؛ إلاّ أنهن يتمتعن بمعنويات عالية وقوية.

وتقدم بالشكر لخالد مشعل، على اتصاله والاطمئنان عليها وعلى أوضاع الأسيرات؛ موجهةً التحية إلى شعبنا الفلسطيني وكل من وقف معها في محنتها وهي داخل السجن.

#خالد مشعل #انهار الديك

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