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شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الجمعة 03 سبتمبر 2021 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع



غزة / سما /

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ظهر يوم الجمعة، الخارطة الوبائية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا"، فيما تم تسجيل 1420 إصابة جديدة، وتعافي 404 حالات جديدة.

ولفتت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 134903 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 15094 حالة، إجمالي المتعافين  118655 حالة.

وأشارت الى أن إجمالي الوفيات  1154 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 262 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 173 حالة.

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#وزارة الصحة #قطاع غزة #محافظات غزة #فيروس كورونا #غزة #الخارطة الوبائية #اصابات كورونا
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