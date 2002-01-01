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الجيش الاسرائيلي يكشف تفاصيل الانفجارات التي هزت تل أبيب الليلة

الجمعة 03 سبتمبر 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يكشف تفاصيل الانفجارات التي هزت تل أبيب الليلة



القدس المحتلة / سما /

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ظهر يوم الجمعة تفاصيل الانفجارات التي سمع دويها الليلة الماضية وسط إسرائيل.
 
ووفقاً للمتحدث باسم الجيش، أطلق صاروخ أرض- جو الليلة الماضية من الأراضي السورية وانفجر الصاروخ في أجواء البلاد فوق البحر.
 
وأوضح بيان المتحدث، أنه ووفقًا للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل أي إنذار، فيما عثر سكان وسط البلاد على عدة شظايا صاروخية على الأرض، حيث تم جمع الشظايا من قبل شرطة إسرائيل.
 
كما تقدم المتحدث بالشكر للسكان على يقظتهم وطالبهم بتجنب لمس هذه الشظايا حفاظاً على سلامتهم.

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