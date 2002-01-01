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70 إصابة خلال قمع الاحتلال لمواجهات بيتا

الجمعة 03 سبتمبر 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
70 إصابة خلال قمع الاحتلال لمواجهات بيتا



نابلس / سما /

أصيب 70 مواطنا بالرصاص المطاطي وحالات اختناق بالغاز السام خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقمع جيش الاحتلال المسيرة المناهضة للاستيطان في منطقة جبل صبيح المهدد ببلدة بيتا في نابلس.

وأعلن الهلال الأحمر ان طواقمه تعاملت مع 70 اصابة كالاتي، 12 إصابة بالرصاص المطاطي، 51 اصابة بالغار، و6 اصابات جراء السقوط، اضافة الى اصابة مباشرة بقنبلة غاز 

وكانت قوات الاحتلال قد قامت صباح اليوم بتخريب وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى جبل صبيح.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين بالمسيرة، وأطلقت طائرات مسيرة كذلك قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أوقع عشرات الإصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.

وأوضحت أن قوات الاحتلال استبقت انطلاق المسيرة بنشر مكثف لجنودها، ودمرت الشوارع المؤدية إلى جبل صبيح، وحين قمع المسيرة أشعل الشبان الاطارات المطاطية واندلعت المواجهات.

#بلدة بيتا #قوات الاحتلال #مواجهات #جبل صبيح

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