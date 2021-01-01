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مسيرة للمركبات القديمة في جنين تجسيدا لحق العودة

الجمعة 03 سبتمبر 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة للمركبات القديمة في جنين تجسيدا لحق العودة



جنين / سما /

انطلقت، اليوم الجمعة، مسيرة العودة للمركبات القديمة في شوارع مدينة جنين وقراها وبلداتها.

وشارك في المسيرة 60 مركبة قديمة انطلقت من دوار عرابة وجابت شوارع بلدتها  من نادي البتل الفلسطيني، رافعة الأعلام الفلسطينية وأعلام بأسماء المدن والقرى التي هجروا منها تأكيدا على حق العودة الذي لن يسقط بالتقادم، ومن ثم جابت شوارع جنين وقراها وبلداتها، واستقرت في وقفة تضامن مع أهالي مخيم جنين الذين شردوا من قراهم.

وقال منسقا الفعالية محمد سلامة من جنين، وعاصم الصابر من نابلس، إن هذه الحافلات شاهدة على الجريمة التي ارتكبت بحق شعبنا، وتأكيدا للجيل المقبل أننا وإياهم متمسكون بحق العودة وشعبنا سيبقى يناضل حتى إقامة دولته وعودة اللاجئين.

وأضافا: “جئنا من كافة محافظات الوطن ومن داخل أراضي الـ48، نؤكد وحدة الدم والمصير وتمسكنا بالعودة مهما طال الزمن، فنحن أصحاب الحق وأصحاب الأرض، والحافلة القديمة التي أقودها ربما هي شاهدة على نكبتنا لكنها في ذات الوقت توصل رسالة للعالم أننا باقون ولن نرحل، وأننا شعب يستطيع التأقلم في كافة المتغيرات.

#حق العودة #جنين

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