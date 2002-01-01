“الكنيست” يصادق على قرار بمتابعة الملزمين بالحجر

القدس المحتلة / سما /

صادق “الكنيست” بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بمتابعة الملزمين بالخضوع للحجر الصحي المنزلي من خلال تطبيق هاتفي بحسب ما افادت قناة “مكان” الاسرائيلية.

ويقضي القانون بأن كل من يرفض استخدام هذا التطبيق ستتم متابعته بآليات أخرى او سيتم إلزامه بالخضوع للحجر الصحي في الفنادق المعدة لذلك.

وعلى صعيد متصل أعلنت محكمة العدل العليا الاسرائيلية، انها ستناقش الالتماس الذي تقدمت به منظمة المعلمين حول عدم الزام التلاميذ في التعليم الاعدادي والثانوي بعرض شارة خضراء او نتيجة فحص سلبية كشرط لدخول المدارس، بينما يتم الزام المعلمين، وسيترتب تقديم الرد من الجهات الرسمية في غضون شهر