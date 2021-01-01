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القبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

الجمعة 03 سبتمبر 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس



القدس المحتلة / سما /

 قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة في قرى و بلدات شمال غرب القدس المحتلة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط المستمر للشرطة القضائية وشرطة المرور ومراكز الشرطة في المحافظة لملاحقة الفارين من وجه العدالة في بلدات وقرى شمال غرب القدس المحتلة تم إلقاء القبض على 3 اشخاص مطلوبين صادر بحقهم 18 أمر حبس ومذكرات قضائية لعدم دفع الديون للمواطنين بلغت 400 ألف شيكلا .

وأضافت بأنه تم تحويل الأشخاص إلى جهة الاختصاص من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً .

#الشرطة الفلسطينية #القدس #القبض على مطلوبين

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