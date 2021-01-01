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عشرات اصابات الاختناق في مسيرة بيت دجن ضد الاستيطان

الجمعة 03 سبتمبر 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات اصابات الاختناق في مسيرة بيت دجن ضد الاستيطان



نابلس / سما /

أصيب عشرات المواطنين اليوم الجمعة، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الاسبوعية ضد الاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن اراضي قرية بيت دجن نصر أبو جيش، ان المئات شاركوا بالمسيرة الاسبوعية المناهضة للاستيطان ورفضا لإقامة بؤر استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من قرية بيت دجن، حيث انطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة، اليوم، من أمام المسجد الكبير في بيت دجن، بمشاركة شخصيات وقيادات وطنية، وحين وصولها على مقربة من الأراضي المهددة بالاستيطان وتقام عليها البؤرة قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أوقع عشرات الإصابات بالاختناق، عولجت ميدانيا.

وشدد ابو جيش على أن أهالي قرية بيت دجن ومع اقتراب نحو عام على اقامة تلك البؤرة الاستيطانية، فإنهم مصرون على تواصل مسيراتهم وفعالياتهم الرافضة للبؤرة الاستيطانية حتى إزالتها.

#اصابات بالاختناق #بيت دجن #قوات الاحتلال

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