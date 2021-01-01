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البرلمان العربي يثمن مخرجات القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية

الجمعة 03 سبتمبر 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يثمن مخرجات القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية



القاهرة /سما/

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، مخرجات القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية التي جمعت رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والتي عقدت بقصر الاتحادية بالقاهرة.

وأكدت القمة مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى ودعم الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشاد العسومي، بمضامين البيان الختامي الصادر عن القمة، والذي أكد مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى، ودعم الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد العسومي أن البرلمان العربي يضم صوته إلى صوت قادة الدول الثلاث بشأن أهمية العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود إعلاء للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وكذلك دعوة المجتمع الدولي إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتوفير الدعم المالي الذي يمكنها من تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين .

#البرلمان العربي #عادل العسومي

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