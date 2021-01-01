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دراسة بريطانية: التطعيم الكامل يحد من الإصابة بفيروس كورونا طويل الأمد

الجمعة 03 سبتمبر 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة بريطانية: التطعيم الكامل يحد من الإصابة بفيروس كورونا طويل الأمد



لندن /سما/

توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة كينغز كوليدج في لندن، إلى أن التطعيم الكامل ضد كوفيد-19 لا يحد من الإصابة به فحسب، وإنما من تحوّل تلك الإصابة إلى كوفيد طويل الأمد.

وحسب هيئة (بي بي سي)، أظهرت نتائج الدراسة، تراجعاً بنحو 50 بالمئة في استمرار أعراض كورونا لأكثر من أربعة أسابيع بين أشخاص أصيبوا بالفيروس رغم تناولهم جرعتين من اللقاح.

وأضافت أن معظم المصابين بكورونا يتعافون في غضون أربعة أسابيع، لكن البعض تستمر معه الأعراض شهورا بعد الإصابة الأولية بالعدوى، فيما يعرف أحيانا باسم كوفيد طويل الأمد.

ويقول الباحثون، في الدراسة التي نشرتها دورية ذا لانسيت الطبية، إن أخذ اللقاحات أثبت فعاليةً واضحة في الحيلولة دون تدهور حالة المصابين، غير أن أثر اللقاحات على طول أمد الإصابة لم يتأكد بنفس الدرجة.

وأوصت كلير ستيفز، قائدة الفريق البحثي، بحصول كبار السن المعرضين للإصابة أكثر من غيرهم على جرعات داعمة من اللقاح .

وأشارت الهيئة الى أن 78.9 بالمئة حتى الآن تلقوا اللقاح كاملا بجرعتيه ضد كوفيد في المملكة المتحدة.

#دراسة #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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