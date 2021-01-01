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اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الجمعة 03 سبتمبر 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم



قلقيلية / سما /

 اصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا باستمرار انتهاكات جيش الاحتلال بحق شعبنا في كافة محافظات الوطن.

وأفاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز صوب المشاركين في المسيرة مما ادى لاصابة احد الشبان في راسه اصابة طفيفة والعشرات بالاختناق عولجت جميعها ميدانيا.

وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال و الشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة واشعال الاطارات ، مشيرا الى اقتحام جنود الاحتلال لعدد من منازل المواطنين واعتلاء اسطحها بهدف استخدامها للقناصة.

وأضاف شتيوي ان جنود الاحتلال قد نصبوا كمينا في ساعات الليل في احد المنازل المهجورة الا انه تم كشفه من قبل وحدة الرصد وكشف الكمائن دون تسجيل اية اعتقالات.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين أكدوا استمرارهم بنهج المقاومة الشعبية مؤكدين اهمية تعميمها في جميع محافظات الوطن.

#اصابات بالاختناق #مواجهات #كفر قدوم #محافظة قلقيلية #قوات الاحتلال

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