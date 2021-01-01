برنامج غزة للصحة النفسية ينهي التحضيرات لعقد مؤتمره الدولي الثامن

غزة / سما /

أنهى برنامج غزة للصحة النفسية كافة التحضيرات لعقد مؤتمره الدولي الثامن بعنوان "الصحة النفسية في قطاع غزة كمنطقة مأهولة باللاجئين"، والذي سيعقد في مدينة غزة بتاريخ 5، 6، 7 سبتمبر 2021 عبر الانترنت "تقنية زوم"، حيث سيتم تقديم أكثر من 45 ورقة عمل محلية ودولية مختصة في مجال الصحة النفسية وحقوق الانسان، منها عدد من أوراق العمل من عدة دول منها لبنان، وإيرلندا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، إضافة إلى الأوراق الفلسطينية المحلية من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتوقع مشاركة أكثر من 500 شخص منهم شخصيات اعتبارية على المستوى الدولي والمحلي وكذلك من المهنيين والمختصين والباحثين وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية.

هذا وسيكون هذا المؤتمر هو المؤتمر الدولي الثامن الذي يعقده البرنامج في تاريخه منذ تأسيسه في العام 1990.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون المهني وتبادل المعرفة بين المهنيين الفلسطينيين والدوليين في مجالات الصحة النفسية وحقوق الإنسان، وكذلك مشاركة وعرض أهم النتائج التي توصل إليها الباحثون والخبراء من خلال أبحاثهم وأوراقهم العلمية في مجال الصحة النفسية، وخلق حوار عابر للحدود يعطي المجال لتبادل الخبرات والوقوف على آخر المستجدات البحثية والعلمية في فلسطين وقطاع غزة بشكل خاص.

وستكون أهم محاور المؤتمر: الظروف الاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة، والصحة النفسية لسكان قطاع غزة، إلى جانب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي المجتمعي المتوفرة في قطاع غزة "التدخلات"، والفجوات التي ينبغي رأبها.

ولحضور فعاليات المؤتمر الضغط على الرابط: هنا

ولحضور فعاليات المؤتمر اضغط على رابط الزوم للقاعة الاولى:

ولحضور فعاليات المؤتمر في القاعة الثانية: