  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: 7 وفيات و2494 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة والضفة

الجمعة 03 سبتمبر 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 7 وفيات و2494 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة والضفة



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 وفيات و2494 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 889 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد فحص 12827 عينة.

وأوضحت في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 92,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6,8% ونسبة الوفيات 1,0% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 99، طولكرم 219، سلفيت 93، نابلس 321، طوباس 18، جنين 140، رام الله والبيرة 119، أريحا والأغوار 4، ضواحي القدس 11، الخليل 48، بيت لحم 2، قطاع غزة 1420.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 39، طولكرم 130، سلفيت 11، نابلس 129، طوباس 15، جنين 61، رام الله والبيرة 58، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 6، الخليل 30، بيت لحم 5، قطاع غزة 404.

وسجلت 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 3 حالات في قطاع غزة وحالتان في طولكرم، وحالة في الخليل وأخرى في سلفيت.

ولفتت الصحة إلى وجود 54 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 147 مريضاً، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة وغزة 1,086,136 بينهم 466,316 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #المحافظات الفلسطينية #قطاع غزة #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

بينيت: لن ندع العامل الفلسطيني يستيقظ عند الـ 3 فجراً للوصول إلى تل أبيب

شاهد الفيديو : وفاة داعية باكستاني على الهواء أثناء إلقائه محاضرة

مصادر فلسطينية: وفاة ثلاثة فلسطينيين داخل نفق على الحدود مع مصر

فيديو : كيف رد متحدث طالبان على مذيعة BBC بشأن "تفسير القرآن"؟

لهذا السبب .. إسرائيل تحذر بايدن من رد فعل السيسي وابن سلمان

الخارجية الامريكية تعقب على لقاء أبو مازن وغانتس: نمضي قدما لفتح قنصليتنا بالقدس

مسؤولان أمنيان إسرائيليّان زارا مصر بسبب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

يديعوت تكشف: هذا ما طلبته اسرائيل من مصر بخصوص فعاليات الارباك الليلي على حدود غزة

2-1536x1023

جماهير غفيرة تشيع الشهيد صالح الذي استشهد على حدود غزة

خلال زيارة سرية .. هذا ما طلبه مسؤولان اسرائيليان من القاهرة بشأن غزة

مصادر : فصائل المقاومة بغزة تقرر تصعيد الإرباك الليلي حتى تنفيذ مطالبها

"السنوار" يهدد "إسرائيل" بالضيف وهذا ما قاله ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية