الصحة: 7 وفيات و2494 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة والضفة

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 وفيات و2494 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 889 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد فحص 12827 عينة.

وأوضحت في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 92,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6,8% ونسبة الوفيات 1,0% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 99، طولكرم 219، سلفيت 93، نابلس 321، طوباس 18، جنين 140، رام الله والبيرة 119، أريحا والأغوار 4، ضواحي القدس 11، الخليل 48، بيت لحم 2، قطاع غزة 1420.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 39، طولكرم 130، سلفيت 11، نابلس 129، طوباس 15، جنين 61، رام الله والبيرة 58، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 6، الخليل 30، بيت لحم 5، قطاع غزة 404.

وسجلت 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 3 حالات في قطاع غزة وحالتان في طولكرم، وحالة في الخليل وأخرى في سلفيت.

ولفتت الصحة إلى وجود 54 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 147 مريضاً، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة وغزة 1,086,136 بينهم 466,316 تلقوا الجرعتين من اللقاح.