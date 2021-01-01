يديعوت تكشف: هذا ما طلبته اسرائيل من مصر بخصوص فعاليات الارباك الليلي على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الجمعة، أن منسق عمليات حكومة الاحتلال غسان عليان زار مصر برفقة رئيس شعبة الشرق الأوسط وأفريقيا بمجلس الأمن القومي.

وبحسب الصحيفة العبرية فقد طلب عليان من كبار مسؤولي المخابرات المصريةالضغط على حماس لوقف "الإرباك الليلي" عند حدود قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الزيارة شملت أيضًا الاستعدادات للقاء رئيس الحكومة نفتالي بينيت بالرئيس السيسي خلال الأيام المقبلة.

ووفقاً للصحيفة فقد طلب الوفد الإسرائيلي من المصريين زيادة الرقابة على تمرير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى غزة خشية استفادة حماس منها لإعادة تعزيز منظومتها العسكرية.