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الجيش الإسرائيلي: تفوقنا البحري حيوي في مواجهة العدو

الجمعة 03 سبتمبر 2021 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: تفوقنا البحري حيوي في مواجهة العدو



القدس المحتلة / سما /

​قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن "تفوقنا البحري أكثر حيوية أصبح أكثر أهمية في وجه العدو".

وخلال مراسم تغيير قيادة البحرية الإسرائيلية، قال كوخافي:"العدو يستخدم البحر لأغراض إرهابية: لنقل الأسلحة والأموال والمعدات غير المشروعة المخصصة للاستخدام الإرهابي. في هذا الواقع الذي نواجهه، يصبح تفوقنا البحري أكثر حيوية"، بحسب زعمه.

ويأتي تصريح كوخافي في وقت أعلن فيه الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله عن انطلاق أولى السفن الإيرانية المحملة بالمشتقات النفطية إلى لبنان الذي يعاني من نقص حاد بالمشتقات النفطية، محذرا من اعتراض السفينة.

وقال نصر الله: "منذ اللحظة التي ستبحر فيها السفينة بعد ساعات ستصبح أرضا لبنانية".

هذا وقال سفير إيران في لبنان، محمد جواد فيروزنيا، إن سفينة الوقود الإيرانية المتوجهة إلى لبنان ستصل قريبا، وإن هذه العملية أظهرت أن طهران لن تسمح بتحقيق سياسة العقوبات والحصار الأمريكي.

وكشف مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" أن أول شحنة وقود إيرانية جلبها "حزب الله" ستصل إلى لبنان بشاحنات عبر سوريا لتجنب التعقيدات المتعلقة بالعقوبات.

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