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جماهير غفيرة تشيع الشهيد صالح الذي استشهد على حدود غزة

الجمعة 03 سبتمبر 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير غفيرة تشيع الشهيد صالح الذي استشهد على حدود غزة



غزة / سما /

 شيعت جماهير غفيرة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد أحمد مصطفى صالح (26 عامًا)، والذي استشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، مساء أمس الخميس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الأندونيسي باتجاه منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يتم أداء الصلاة على جثمانه في مسجد الخلفاء، ويوارى الثرى في مقبرة بيت لاهيا.

ورفع المشاركون في الجنازة، العلم الفلسطيني، ورايات الفصائل المختلفة، وسط ترديد شعارات تطالب المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال وحماية المتظاهرين على الحدود والمطالبين بكسر الحصار عن قطاع غزة.

واستشهد طفل وشابان منذ استئناف المسيرات الحدودية وفعاليات “الإرباك الليلي” على حدود القطاع، منذ الحادي والعشرين من شهر أغسطس/ آب الماضي.

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