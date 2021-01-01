  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال: شظايا صاروخ سوري سقطت في تل أبيب

الجمعة 03 سبتمبر 2021 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: شظايا صاروخ سوري سقطت في تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

عُثر في أماكن في تل أبيب صباح اليوم، الجمعة، على شظايا كبيرة من صاروخ أرض – جو، مضاد للطائرات، تم إطلاقه من سورية في موازاة الغارة الإسرائيلية في منطقة دمشق، الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الصاروخ انفجر فوق البحر، وأن منظمة دفاع جوي إسرائيلية رصدت الصاروخ ومساره ومكان سقوطه المتوقع في البحر، ولذلك لم يتم تشغيل صافرات إنذار في منقطة وسط إسرائيل.

ووفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، فإن شظايا من الصاروخ سقطت في ضاحية في جنوب تل أبيب، بينما قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إنه عُثر على شظايا من الصاروخ في شمال تل أبيب. وفي كلتا الحالتين جمع خبراء متفجرات في الشرطة الإسرائيلية هذه الشظايا وقاموا بفحصها مع قوات الجيش الإسرائيلي.

وبعد الغارة، افاد سكان في منطقة تل أبيب بسماعهم أصوات انفجارات، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تقديرات الجيش الإسرائيلية تشير إلى احتمال دخول صاروخ سوري إلى أجواء إسرائيل.

وقالت وكالة "سانا" السورية إن الدفاعات الجوية لجيش النظام تصدت، بعد منتصف الليلة الماضية، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

ونقلت عن مصدر عسكري سوري قوله إنه "حوالي الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات ".

الأكثر قراءة اليوم

بينيت للفلسطينيين : "تسهيلات" اقتصادية نعم.. اتفاقيات سياسية لا

صور: بدء القمة الثلاثية وهذا ما دار بين الرئيس عباس والسيسي ..

الخارجية الامريكية تعقب على لقاء أبو مازن وغانتس: نمضي قدما لفتح قنصليتنا بالقدس

مسؤولان أمنيان إسرائيليّان زارا مصر بسبب قطاع غزة

شاهد الفيديو : وفاة داعية باكستاني على الهواء أثناء إلقائه محاضرة

بنك فلسطين يعلن اسم الفائز بجائزة حسابات التوفير الشهرية وقيمتها 60 ألف دولار أمريكي

الجهاد تنفي عقد أي لقاءات رسمية بين الحركة و الأجهزة الامنية بالضفة

الأخبار الرئيسية

خلال زيارة سرية .. هذا ما طلبه مسؤولان اسرائيليان من القاهرة بشأن غزة

الصحة : ثلاث حالات وفاة و1420 إصابة جديدة بكورونا بغزة

مصادر : فصائل المقاومة بغزة تقرر تصعيد الإرباك الليلي حتى تنفيذ مطالبها

"السنوار" يهدد "إسرائيل" بالضيف وهذا ما قاله ..

بينيت: لن ندع العامل الفلسطيني يستيقظ عند الـ 3 فجراً للوصول إلى تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية