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فيديو : كيف رد متحدث طالبان على مذيعة BBC بشأن "تفسير القرآن"؟

الجمعة 03 سبتمبر 2021 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : كيف رد متحدث طالبان على مذيعة BBC بشأن "تفسير القرآن"؟



وكالات

​نفى محمد نعيم عضو المكتب السياسي لحركة طالبان والمتحدث باسم المكتب، ما يتردد بشأن منع خروج المرأة للعمل في أفغانستان.

وقال في مقابلة مع برنامج "بلاقيود" على قناة "BBC"، إن الحركة لم تمنع الفتيات من الذهاب للتعليم، ولم تمنع المرأة من الخروج على شاشات التلفاز.

وعندما وجهت المذيعة للمتحدث باسم طالبان سؤالا حول: "من الذي يفسر الشرع في بلد به نسبة أمية كبيرة؟ مستطردة أنتم تحتكرون تفسير الشرع فيما يخص حقوق المرأة؟" فأجابها قائلا: "هل نحن نفسر القرآن برأيك أنت؟ هل أنت الذي ستشرحين وتفسرين لنا القرآن؟".

وفي تصريحات إعلامية سابقة، قال نعيم إن حركته ملتزمة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان والأقليات، وأكدت حرصها على تعليم المرأة الأفغانية، وعلى حقها في العمل، ولكن ذلك كله يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية.

وخلال مقابلته مع "BBC" شدد نعيم على أنهم لن يسمحوا بتواجد قوات أجنبية في بلادهم وعدم حاجتهم لها، مؤكدا في ذات الوقت على رغبتهم في إقامة روابط مع جميع دول العالم على أسس المجتمع الدولي.

وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة طالبان عن رغبتهم في حل المشاكل مع منطقة بانشير بالحوار ودون اللجوء للقوة.

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