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الصحة : ثلاث حالات وفاة و1420 إصابة جديدة بكورونا بغزة

الجمعة 03 سبتمبر 2021 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : ثلاث حالات وفاة و1420 إصابة جديدة بكورونا بغزة



غزة / سما /

​أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها ثلاث حالات وفاة و1420 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 5714 فحصًا مخبريًا وتعافي 404 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 134903 إصابة بينها 15094 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 118655 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1154 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 262 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 173 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 579570 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 324793 شخص.

#وزارة الصحة #غزة #كورونا في غزة #فيروس كورونا

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