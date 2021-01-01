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الصحة الإسرائيلية: 32 وفاة بكورونا و11210 إصابات جديدة

الجمعة 03 سبتمبر 2021 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 32 وفاة بكورونا و11210 إصابات جديدة



القدس المحتلة / سما /

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، أن 32 مريضا بفيروس كورونا توفوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7122 منذ بداية الجائحة.

وسُجلت 11,210 إصابات جديدة بكورونا، أمس، إثر إجراء 134,862 فحصا لكورونا، وارتفاع نسبة الفحوصات الموجبة إلى 8.43%

وهذا اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه إصابات بكورونا رقما قياسيا يتجاوز 11 ألف إصابة ولليوم الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه الإصابات 10 آلاف إصابة. وبلغ عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة 667 مريضا، 143 بينهم يخضعون لتنفس اصطناعي.

وتلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا 2,493,222 مواطنا، و5,501,924 تلقوا الجرعة الثانية، و6,005,150 تلقوا جرعة التطعيم الأولى.

ونسبة الفحوصات الموجبة لكورونا بين طلاب المدارس مرتفعة أكثر من النسبة العامة ووصل إلى 12%، ما يعني أن طالبا بين كل ثمانية طلاب أجرى الفحص تبين أنه مصاب بكورونا.

وبلغ عدد الطلاب الذين سُجلت إصابتهم أمس بالفيروس 5889، أي أكثر من نصف الإصابات أمس. وارتفع عدد الإصابات بكورونا بين الطلاب إلى 41,590، إلى جانب 62,130 طالبا يتواجدون في حجر صحي، ما يعني أن أكثر من 100 الف طالب ملزمين بالبقاء في بيوتهم وعدم الذهاب إلى المدارس.

وقال بروفيسور عيران سيغال، من معهد وايزمان والذي وضع نموذج توقعات كورونا، إن العدد المرتفع لمرضى كورونا اليومي ناجم عن حملة الفحوصات بين الطلاب. واضاف أن "انتشار الفيروس يواصل الانخفاض وحتى بسرعة أكبر من التوقعات التي استعرضناها قبل اسبوعين، ونأمل أن يستمر على هذا

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