خلال زيارة سرية .. هذا ما طلبه مسؤولان اسرائيليان من القاهرة بشأن غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واي نت العبري، اليوم الجمعة، أن إسرائيل طلبت من مصر العمل على “كبح جماح” ما وصفتها بـ “أعمال الشغب” على طول حدود قطاع غزة والتي تشرف عليها حركة حماس.

وبحسب الموقع العبري، فإن الطلب الإسرائيلي نقل خلال لقاءات جمعت منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية غسان عليان، ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الذي لم يعلن اسمه، مع مسؤولين مصريين بالقاهرة.

وأشار الموقع، إلى أن إسرائيل تعتبر أن اليومين المقبلين مهمين من أجل النظر في إمكانية استمرار التسهيلات أو وقفها، والاستمرار في المحادثات من عدمه، في حال لم يعود الهدوء.

ووفقًا للموقع، فإن إسرائيل طلبت خلال الاجتماع من مصر العمل على ضبط المواد التي تنقل عبر معبر رفح لغزة، وتصنف أنها ذات استخدام مزدوج حتى لا تستخدمها حماس في إعادة ترميم قدراتها العسكرية التي تضررت خلال العملية الأخيرة.

كما بحث الاجتماع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

"القدس"