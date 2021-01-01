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تقرير : إسرائيل تحذر بايدن من رد فعل السيسي وابن سلمان

الجمعة 03 سبتمبر 2021 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير : إسرائيل تحذر بايدن من رد فعل السيسي وابن سلمان



وكالات

​ أفادت تقارير إسرائيلية بأن مسؤولين إسرائيليين قاموا بتحذير الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس جو بايدن من توجيه انتقادات لمصر والسعودية، خوفا من رد فعل قياداتهما.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصدر مطلع، قوله إن "مسؤولين إسرائيليين حذروا الإدارة الأمريكية مرارا من المبالغة في انتقاد الحكومتين السعودية والمصرية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان".

وأوضح المصدر أن"سبب التحذير هو مخاوف إسرائيل من أن تدفع هذه الانتقادات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبحث عن الدعم في مكان آخر والتقارب مع خصوم كبار للولايات المتحدة، مثل إيران والصين وروسيا".

وأضاف أن "هذه المخاوف تم نقلها إلى مسؤولي الإدارة الأمريكية في مناسبات مختلفة، ولكنها لم تناقش خلال الاجتماع بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في واشنطن الأسبوع الماضي".

وأشار إلى "ارتياح الجانب الإسرائيلي بنهج واشنطن الحالي في هذه المسألة، لافتا إلى أن إدارة بايدن امتنعت حتى الآن عن قلب العلاقات الأمريكية مع القاهرة والرياض تماما".

كما أكد أن إسرائيل ترى في السعودية ومصر جزء من محور أكثر اعتدالا للدول العربية في المنطقة التي تسعى للتعاون معها ضد إيران.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن لدى توليه الحكم عن نيته إعطاء الأولوية إلى ملف حقوق الإنسان في سياساته الخارجية.

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