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"السنوار" يهدد "إسرائيل" بالضيف وهذا ما قاله ..

الجمعة 03 سبتمبر 2021 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"السنوار" يهدد "إسرائيل" بالضيف وهذا ما قاله ..



غزة / سما /

​ذكرت قناة كان العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن زعيم حماس بغزة يحيى السنوار هدد إسرائيل في حال لم تنجح خطوات إنهاء الحصار على القطاع.

 
وقال مراسل الشؤون الفلسطينية في القناة العبرية، غال بيرغر، إن زعيم حماس بغزة يحيى السنوار قال إن غزة أمامها الطريق لإعطاء مواجهة عسكرية أخرى.
 
وقال السنوار ، إن الطريق أمام غزة مفتوح لإعطاء مواجهة عسكرية أخرى وستكون في اللحظة الأخيرة إذا لم تنجح كل الخطوات.
 
وأضاف السنوار خلال حضوره مناسبة شعبية في غزة أن" القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف لديه ما يقوله في الحرب القادمة، وأن غزة مستعدة لذلك".
 
ووفقًا لمراسل الشؤون الفلسطينية في القناة العبرية، غال بيرغر، فإن يحيى السنوار ظهر يوم أمس على الملأ لأول مرة منذ اجتماعه مع السفير القطري محمد العمادي قبل نحو شهرين.

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