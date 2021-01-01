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شاهد الفيديو : وفاة داعية باكستاني على الهواء أثناء إلقائه محاضرة

الجمعة 03 سبتمبر 2021 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو : وفاة داعية باكستاني على الهواء أثناء إلقائه محاضرة



وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، مقطع فيديو يظهر لحظة وفاة الداعية الباكستاني، رئيس جمعية أهل الحديث بلاهور، عبد المتين أصغر، أثناء تقديمه لمحاضرة تفسير للقرآن في مجلس علم في باكستان.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم الكبير، وسط سيل من الدعاء له، وعبارات تقديم التعازي في وفاته.

ووفقا للنشطاء، فقد توفي الداعية الباكستاني وهو يتحدث عن فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إطار تفسيره الآية: "إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ"، وهو ما اعتبروه دليلا على حسن الخاتمة.

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