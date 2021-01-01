  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في سماء دمشق

الجمعة 03 سبتمبر 2021 04:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في سماء دمشق



دمشق/سما/

ذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات في سماء العاصمة.

وقال مصدر عسكري سوري إنه وحوالي الساعة 1:26 من فجر يوم الجمعة، "نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق" وأوضح المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

يذكر أن محيط العاصمة تعرض لاستهداف في 19 من الشهر الجاري، كما تعرضت مدينتا حلب وحمص لاستهدافات مماثلة.

وذكر مصدر عسكري في حينه أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السفيرة جنوب شرق حلب.

و قالت هيئة البث الإسرائيلي إن تقديرات الجيش تشير إلى أن صاروخا سوريا مضادا للطائرات اخترق الأراضي المحتلة جر الجمعة.

وجاء ذلك تزامنا مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي السورية ضد هجوم إسرائيلي على عدة أهداف في دمشق.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سكان في وسط البلاد قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات في أشدود وغوش دان وسماء تل أبيب ورمات غان وجفعاتايم.

#سوريا #الدفاعات الجوية السورية #سانا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

بينيت للفلسطينيين : "تسهيلات" اقتصادية نعم.. اتفاقيات سياسية لا

شاهد : مذيع يجري حوارا مع قيادي بطالبان والسلاح فوق رأسه

صور : حركة طالبان تستعرض في قندهار معدات عسكرية أمريكية مصادرة

الرئيس: اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية شرط للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية

صور: بدء القمة الثلاثية وهذا ما دار بين الرئيس عباس والسيسي ..

احتراق السوق الشرقي بنابلس بالكامل بعد اندلاع النيران فيه فجرا

أسعار الفواكه والخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة لهذا اليوم

الأخبار الرئيسية

العمادي يصل غزة

صورة: شهيد و15 اصابة بينها خطيرة لطفل جراء قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرقي قطاع غزة

هآرتس تكشف عن رسالة وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى السلطة الفلسطينية

الأحمد يتحدث عن المصالحة: "لسنا بحاجة لحوارات جديدة.. ولا حلول جذرية لقضايا غزة إلا بالوحدة"

الخارجية الامريكية تعقب على لقاء أبو مازن وغانتس: نمضي قدما لفتح قنصليتنا بالقدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية