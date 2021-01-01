الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في سماء دمشق

دمشق/سما/

ذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات في سماء العاصمة.

وقال مصدر عسكري سوري إنه وحوالي الساعة 1:26 من فجر يوم الجمعة، "نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق" وأوضح المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

يذكر أن محيط العاصمة تعرض لاستهداف في 19 من الشهر الجاري، كما تعرضت مدينتا حلب وحمص لاستهدافات مماثلة.

وذكر مصدر عسكري في حينه أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السفيرة جنوب شرق حلب.

و قالت هيئة البث الإسرائيلي إن تقديرات الجيش تشير إلى أن صاروخا سوريا مضادا للطائرات اخترق الأراضي المحتلة جر الجمعة.

وجاء ذلك تزامنا مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي السورية ضد هجوم إسرائيلي على عدة أهداف في دمشق.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سكان في وسط البلاد قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات في أشدود وغوش دان وسماء تل أبيب ورمات غان وجفعاتايم.