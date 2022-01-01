الجزائر تمطر شباك جيبوتي بـ8 أهداف



دك منتخب الجزائر شباك ضيفه الجيبوتي (8-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس، وذلك ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وأحرز المهاجم الجزائري إسلام سليماني أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في الدقائق (5، و25 من ضربة جزاء، و46، و53)، بينما تكفل بتسجيل الرباعية الأخرى كل من زملائه، رامي بن سبعيني وبغداد بونجاح، ورياض محرز، ورامز زروقي (26 و40 من ضربة جزاء، 67، و68) على الترتيب.

وسيخوض منتخب المغرب مباراتين ضد كل من منتخبي السودان وغينيا، في الثاني والسادس من شهر سبتمبر المقبل، على الترتيب، وذلك ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وحصد منتخب الجزائر نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف أمام منتخب بوركينا فاسو الذي تغلب بدوره على مضيفه النيجري بهدفين نظيفي