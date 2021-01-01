أيمن عودة: لا يمكن السماح بإبقاء الشيخ رائد صلاح في العزل الانفرادي

القدس المحتلة /سما/

رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية طلب النائب ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة بإخراج الأسير الشيخ رائد صلاح من العزل الانفرادي وتحويله إلى السجن العادي.

ورد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “عومر بارليف” في رسالة على طلب عودة اليوم الخميس بالرفض حيال نقل صلاح من العزل الانفرادي، مشيرًا إلى أنه تم تحسين ظروف عزل الشيخ رائد في الزنزانة، حيث سمح بإدخال أغراضه الشخصية وجريدة وكتب، بالإضافة إلى أدوات كهربائية لازمة.

وأكد “بارليف” في رسالته على أن لجنة مختصة ستقوم بالتداول في طلب عودة بنقل الشيخ رائد الى سجن قريب من مكان سكنه في أم الفحم لتحسين زيارة عائلته وعدم تكبدهم عناء السفر.

وشدد عودة على عدم قبوله لرد “بارليف”، مؤكدًا على أن “الظروف التي تم تحسينها هي أمور حياتية أساسية.. لكل إنسان حقه بالحياة الكريمة وليست منّة السجان ولا يمكن أن يتم قبول هذا الموضوع بهدوء”.

وتابع رئيس القائمة المشتركة، “لا يمكن السماح بإبقاء الشيخ رائد صلاح في الحبس الانفرادي.. التنكيل السياسي هدفه كسر شوكة الشيخ رائد وتمرير رسالة للمجتمع العربي”.

وأوضح عودة أهمية الوقوف ومساندة الشيخ صلاح في عزله الانفرادي ضد السلطات الإسرائيلية التي تعتقله بشكل تعسفي.