  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

أيمن عودة: لا يمكن السماح بإبقاء الشيخ رائد صلاح في العزل الانفرادي

الخميس 02 سبتمبر 2021 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أيمن عودة: لا يمكن السماح بإبقاء الشيخ رائد صلاح في العزل الانفرادي



القدس المحتلة /سما/

رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية طلب النائب ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة بإخراج الأسير الشيخ رائد صلاح من العزل الانفرادي وتحويله إلى السجن العادي.

ورد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “عومر بارليف” في رسالة على طلب عودة اليوم الخميس بالرفض حيال نقل صلاح من العزل الانفرادي، مشيرًا إلى أنه تم تحسين ظروف عزل الشيخ رائد في الزنزانة، حيث سمح بإدخال أغراضه الشخصية وجريدة وكتب، بالإضافة إلى أدوات كهربائية لازمة.

وأكد “بارليف” في رسالته على أن لجنة مختصة ستقوم بالتداول في طلب عودة بنقل الشيخ رائد الى سجن قريب من مكان سكنه في أم الفحم لتحسين زيارة عائلته وعدم تكبدهم عناء السفر.

وشدد عودة على عدم قبوله لرد “بارليف”، مؤكدًا على أن “الظروف التي تم تحسينها هي أمور حياتية أساسية.. لكل إنسان حقه بالحياة الكريمة وليست منّة السجان ولا يمكن أن يتم قبول هذا الموضوع بهدوء”.

وتابع رئيس القائمة المشتركة، “لا يمكن السماح بإبقاء الشيخ رائد صلاح في الحبس الانفرادي.. التنكيل السياسي هدفه كسر شوكة الشيخ رائد وتمرير رسالة للمجتمع العربي”.

وأوضح عودة أهمية الوقوف ومساندة الشيخ صلاح في عزله الانفرادي ضد السلطات الإسرائيلية التي تعتقله بشكل تعسفي.

#ايمن عودة #القائمة العربية المشتركة #الشيخ رائد صلاح #السجون الاسرائيلية #عومر بارليف #العزل الانفرادي

الأكثر قراءة اليوم

بينيت للفلسطينيين : "تسهيلات" اقتصادية نعم.. اتفاقيات سياسية لا

شاهد : مذيع يجري حوارا مع قيادي بطالبان والسلاح فوق رأسه

صور : حركة طالبان تستعرض في قندهار معدات عسكرية أمريكية مصادرة

غانتس : مزيد من التسهيلات لغزة مقابل الهدوء والا سنعرف كيف نصعد الاوضاع

الرئيس: اعتراف حماس بقرارات الشرعية الدولية شرط للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية

صور: بدء القمة الثلاثية وهذا ما دار بين الرئيس عباس والسيسي ..

احتراق السوق الشرقي بنابلس بالكامل بعد اندلاع النيران فيه فجرا

الأخبار الرئيسية

صورة: شهيد و15 اصابة بينها خطيرة لطفل جراء قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرقي قطاع غزة

هآرتس تكشف عن رسالة وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى السلطة الفلسطينية

الأحمد يتحدث عن المصالحة: "لسنا بحاجة لحوارات جديدة.. ولا حلول جذرية لقضايا غزة إلا بالوحدة"

الخارجية الامريكية تعقب على لقاء أبو مازن وغانتس: نمضي قدما لفتح قنصليتنا بالقدس

تحدث عن المصالحة والاعمار.. الرئيس يحذر: الممارسات الإسرائيلية تفتح الأبواب أمام خيارات لا تحمد عقباها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية