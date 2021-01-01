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وفاة ثلاثة فلسطينيين داخل نفق على الحدود مع مصر

الخميس 02 سبتمبر 2021 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة ثلاثة فلسطينيين داخل نفق على الحدود مع مصر



غزة/سما/

قالت مصادر فلسطينية إن ثلاثة عمال قضوا داخل نفق على الحدود المصرية الفلسطينية مساء اليوم الخميس.
وأشارت المصادر إلى تواصل أعمال البحث عن ثلاثة من العمال داخل نفق بعد ضخ الجيش المصري لغاز سام داخله.
من جهتها، أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة وفاة عدد من العمال الفلسطينيين أثناء بحثهم عن لقمة عيشهم على الحدود الجنوبية لقطاع غزة في ظل الحصار.
وقالت في تصريح وصل معا إن الطريقة التي قضوا بها غير مبررة وكان بالإمكان اتخاذ التدابير المسبقة لتجنب وقوع ضحايا، داعية للتحقيق بالحادث وأخذ التدابير لضمان عدم تكراره.

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