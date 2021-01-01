صورة: رسائل تصل المواطنين تمهيداً لبدء صرف المنحة القطرية وفق الآلية الجديدة

غزة /سما/

بدأ برنامج المساعدات النقدية للأمم المتحدة، اليوم الخميس إرسال رسائل نصية للمستفيدين من المنحة القطرية في قطاع غزة.

وأفاد عدد من المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار بتلقيهم رسائل نصية من برنامج المساعدات النقدية للأمم المتحدة والممول من دولة قطر.

وجاء في نص الرسالة "لقد تم تسجيلك للاستفادة من برنامج المساعدة النقدية للأمم المتحدة، الممول من دولة قطر، سيتم التواصل معكم في الأيام المقبلة من خلال الرسائل القصيرة لتزويدكم بمعلومات إضافية".





وكانت الأمم المتحدة وقطر اتفقتا على آلية جديدة تضمن إدخال أموال المنحة القطرية 100 دولار، والتي تستفيد منها 100 ألف أسرة فقيرة إلى قطاع غزة.