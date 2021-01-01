تعديل على ساعات عمل معبر "الكرامة" خلال الشهر الجاري

رام الله /سما/

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري بسبب "الأعياد اليهودية".

ويعمل المعبر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، السادس والسابع من أيلول الجاري، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا. في حين يعمل يوم الأربعاء 15 أيلول الجاري من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا، ويغلق المعبر تمامًا يوم الخميس 16 أيلول الجاري.

كما يعمل المعبر يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 أيلول الجاري، ويومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 أيلول الجاري، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

وجددت الإدارة العامة للمعابر والحدود تأكيدها على ضرورة التزام المسافرين بكافة إجراءات السلامة العامة، حفاظًا على صحتهم، وللوقاية من فيروس كورونا.

ودعت المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الإزدحام.